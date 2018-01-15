 ;
Yol Durumu
  1. Irkçı H&M’ye saldırdılar
  2. Peru 7.1’le sallandı

Hukuk adamı

Hukuk adamı
Samsun'da, 3 çocuk 4 torun sahibi Hakkı Başar (71), 1965'te girdiği İ.Ü 'ni, çalışmak zorunda olduğu için bıraktı. Daha sonra başka üniversite okuyarak edebiyat öğretmeni olan Başar, emekli olduktan sonra 2013 yılında hukuk fakültesine tekrar kayıt yaptırdı. Başar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen törenle mezun olup, kep fırlattı.
Etiketler: , ,
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar