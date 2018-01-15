Bu sarılma tedavi için

Polonya'da kendini yalnız hissedenler için açılan "sarılma salonu" saat başı yaklaşık 20 euro ödeyenleresarılma hizmeti vermeye başladı. Burada müzisyen, film yönetmeni, pedagog, emekli ve grafikerden oluşan 7 sarılmacı çalışıyor. Sarılmacı pedagog Paulina Klasowska, Yaptıkları işin hiçbir suretle seksüel bir boyutunun bulunmadığını söyledi. "Bu platonik bir sarılma biçimi. Çocuğa sarılır gibi. Müşteriyle sözleşme yapıyoruz. Öpmek, mahrembölgelere dokunmak yasak" dedi.
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