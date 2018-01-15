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Bu sarılma tedavi için

Bu sarılma tedavi için
Polonya'da kendini yalnız hissedenler için açılan "sarılma salonu" saat başı yaklaşık 20 euro ödeyenlere sarılma hizmeti vermeye başladı. Burada müzisyen, film yönetmeni, pedagog, emekli ve grafikerden oluşan 7 çalışıyor. Sarılmacı pedagog Paulina Klasowska, Yaptıkları işin hiçbir suretle seksüel bir boyutunun bulunmadığını söyledi. "Bu platonik bir sarılma biçimi. Çocuğa sarılır gibi. Müşteriyle sözleşme yapıyoruz. Öpmek, mahrem bölgelere dokunmak yasak" dedi.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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