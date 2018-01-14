Tek fenomen

Rusya'da başkanlık seçimleri yaklaşırken özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak lanse edilen ülkenin en popüler isimlerinden Ksenia Sobchak gündemden düşmedi. Sosyal medyada etkinliği, genç kuşağa hitap etmesi, televizyon sunucusu ve haberci olarak etki alanını genişletmesi ve St. Petersburg eski belediye başkanı olan babası Anatoly'nin siyasi imajı 36 yaşındaki Sobchak'ı ön plana çıkarırken en çok genç kuşağın onun arkasında duracağı belirtildi. Ancak başta sosyal medya olmak üzere ülke çapında büyük etki bırakan yeni kuşağın fenomen figürlerinin, kendilerinden biri olan Ksenia'yı değilde mevcutbaşkanı Putin'idestekleyecekleriortaya çıktı. Yaşamlarıyla ve moda stilleriyle milyonları peşlerinden sürükleyen genç kuşağın idolleri, kendilerinin sosyal birer görevleri olduğunu ancak başkanlık için kendileri gibi biri yerine Rusya'yı dünyada güçlü bir şekilde temsil eden Putin'i tercih ettiklerini söyledi. Rus blog sitesi CafeKremlin'de çıkan haberde sosyal medyada milyonlar tarafından takip edilen Anastasia Reshetova, Natasya Samburskaya,Masha Minogarova, Maryana Ro, Liza Gystskaya,Anyuta Rai, Marie Kitsova, Kristina Si, AlenaVodonaeva ve Katü Mikeicheva gibi ülkenin en önemli fenomenlerinin 18 Mart'taki seçimlerde tercihlerini Putin için kullanacaklarını yazıldı.
Ksenia Sobchak, Putin'in başkanlık yarışında rakibi olarak Putin karşıtı Batı Medyası'nda büyük yer buluyor.
Anastasia Reshetova: 2014'te Miss Rusya finalisti olan 21 yaşındaki güzel daha şimdiden ünlü defilelerde modellik yaptı, dizilerde oynadı. 1,5 milyon takipçisi olan Anastasia'nın kendisine ait bir güzellik merkezi ve giyim markası da bulunuyor.
Nastasya Samburskaya: Aslında aday olsa Sobchak'tan daha fazla ses getirebilirdi. Nastasya'nın yaklaşık 10 milyon takipçisi, onun dizilerine ve şarkılarına hayran durumda. Onun moda tarzı ise ülkenin en iyisi olarak biliniyor.
Alena Vodonaeva: Eski bir gazeteci olan 34 yaşındaki Alena, moda tarzıyla yeni nesli kendisine çektiği gibi güzelliği ve entelektüel birikimiyle eskilerin de ilgi alanına giriyor.
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