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Tacizcinin para hesabı

Tacizcinin para hesabı
Hakkında çok sayıda taciz suçlaması bulunan Hollywood yapımcısı , moda tasarımcısı eşi Georgina Chapman'la boşanırken 20 milyon doları gözden çıkarttı. Ancak Chapman'ın avukatlarının, ilk etapta 50 milyon dolar talep etmeye hazırlandıkları iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Weinstein'in avukatları ise, "Hırsızlık yapmaya çalışıyorlar" dedi.
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