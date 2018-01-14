Sus parası!

ABD Başkanı Donald Trump iyice köşeye sıkıştı... Trump'ın 'Rusya bağlantısı', 'akli dengesi yerinde değil', 'Afrikalılar'a hakaretler', 'Alzheimer' ve 'Ateş ve Öfke' adlı kitaptaki iddialardan sonra porno yıldızı Stormy Daniels skandalı, Amerikan medyasının manşetlerine çıktı. Trump'ı n ekibinin, 2016'daki başkanlık seçimlerinden bir ay önce, porno yıldızı Stormy Daniels'a sus payı olarak 130 bin dolar ödediği iddia edildi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Trump'un 2006'da porno yıldızıyla cinsel ilişkiye girdiği ve şu anki eşi Melania ile evliyken yaşadığı bu olayın ortaya çıkmaması için ödeme yaptırdığı ifade edildi. Trump'ın kampanya ekibinde yer alan Michael Cohen'in, gerçek ismi Stephanie Clifford olan porno yıldızına olayı kimseye anlatmaması karşılığında 2016 yılının Ekim ayında nakit 130 bin dolar ödediği iki kaynağa dayandırıldı. Beyaz Saray'dan bir yetkilinin, gazeteye "Bunlar eski iddialar" dediği de haberde yer aldı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan iddiayla ilgili yorumlar binlerce ilginç yorum yapıldı.
Stormy Daniels, geçmişte yaşanan olayla ilgili şimdilik konuşmayı düşünmediğini söyledi.
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