Komşu isyanda

2018 için Avrupa'da erken rezervasyon tatilleri başlarken özellikle İngiltere ve Almanya'da ilginin tekrar Türkiye'ye dönmesi Yunanistan'ı paniğe sevk etti. İngiliz tur şirketi TUİ'nin Bodrum ve Dalaman'a uçuşları daha şimdiden artırması, Alman turistlerin ise geçen yıl gittiği yerlerden memnun kalmayıp Türk otelleri için seyahat acentelerinin kapısını çalması üzerine Yunan basını karalama kampanyalarına başladı. Türkiye'nin binlerce göçmeni, özellikle turistik Yunan adalarına göndererek turizmi baltalamaya çalıştığı iddia eden Yunan basını "Türkiye göçmen şantajına devam ediyor" diyerek şikayette bulundu. Avrupa'nın göçmen yükünü tek başına yüklendiklerini anlatan Yunan medyası, mültecilerin bölge ekonomisini zora soktuğunu, turizm gelirlerini düşürdüğünü iddia ederek "Avrupa Birliği bu zararını karşılamalı" yorumlarını yaptı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 11 Ocak tarihinde göçmen geçişi rekoru kırıldığını açıkladı. Komiserliğin raporuna göre İtalya, Yunanistan ve İspanya'ya 11 Ocak 2017 tarihinde sadece 24 saat içinde bin 476 göçmen deniz yoluyla geçiş yaptı.
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