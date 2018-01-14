 ;
Yol Durumu
  1. Sus parası!
  2. 20 yaşındaki şanslı

klasiği

Kanada klasiği
Kanada'nın Toronto kentinde sabah okuluna gitmek üzere yürüyen 11 yaşındaki Khawlah Noman'ın yanına yaklaşan saldırgan, makasla başörtüsünü kesmeye çalıştı. Olay, kızın ailesinin polise başvurması sonucu ortaya çıktı. Noman, , "Gerçekten korktum ve allak bullak oldum" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar