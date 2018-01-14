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  1. Görenler gözlerine inanamadı!

'da şiddetli

'nın ülkesinde 7.0 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası bölgedeki vatandaşlara tsunami uyarısı yapıldı.

Güney Amerikada şiddetli deprem

'da şiddetli meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Acari'nin 42 kilometre güneybatısı olan depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıkladı.

Depremin, 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 12:39
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