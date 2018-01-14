Peru'da şiddetli deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Acari'nin 42 kilometre güneybatısı olan depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıkladı.
Depremin, 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Peru'da şiddetli deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Acari'nin 42 kilometre güneybatısı olan depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıkladı.
Depremin, 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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