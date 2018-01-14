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Eylemlerde parmağı

Eylemlerde BAE parmağı
Tunus'ta hayat pahalılığı ve ekonomik gidişat ülkede yoğun protestolara neden oldu. Protestolar günler içerisinde siyasi birer eyleme dönüşürken, aynı zaman dilimi içerisinde hem İran hem de Tunus'ta gerçekleştirilen bu olaylar, "yine mi dış güçler" sorusunu akıllara getirdi. Olayların büyütülüp provokasyona uğratılmasını sağlayan gücün Birleşik Arap Emirlikleri olduğu ortaya çıktı. Tunus'taki koalisyon hükümetinde Nahda Haraketi'nin yer almasından rahatsızlık duyan Abu Dabi yönetimi, Nahda Partisi üyelerinin tasfiyesi için baskı yapıyor.


Tunus'ta sokak eylemleri birinci haftasını doldurdu.
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