21 santimlik bebek hayatta kaldı

Hindistan'dabiranne, hamileliğinin20. haftasındasancılandı.Manushi isminiverdiği kızını,sezaryenle kucağınaaldı. Ancak400 gram ağırlığında21.8 santimetreuzunluğundadoğanbebeğin, kuvözealınması kararlaştırıldı. Minikyavru da 7 ay boyunca hayattakalmak için savaştı. Ve başardı.2 kilo 400 grama ulaştı. Ailesi"Yaşıyor olması büyük bir mucize.Onu çok seviyoruz" diyerekmutlulukları paylaştı.
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