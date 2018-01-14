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21 santimlik bebek hayatta kaldı

Görenler gözlerine inanamadı!
'da bir anne, hamileliğinin 20. haftasında sancılandı. Manushi ismini verdiği kızını, sezaryenle kucağına aldı. Ancak 400 gram ağırlığında 21.8 santimetre uzunluğunda doğan bebeğin, kuvöze alınması kararlaştırıldı. Minik yavru da 7 ay boyunca hayatta kalmak için savaştı. Ve başardı. 2 kilo 400 grama ulaştı. Ailesi "Yaşıyor olması büyük bir mucize. Onu çok seviyoruz" diyerek mutlulukları paylaştı.
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