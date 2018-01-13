Türkiye için devrede

AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan'dan Türkiye'ye destek. Bulgaristan Dışişleri Bakanı EkaterinaZaharieva, Türkiye'nin AB için önemli bir partner olduğunu ve AB-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesi için çalıştıklarını söyledi. Bakan Zaharieva,"Türkiye'nin Avrupaiçin önemli bir partnerolduğuna inanıyoruz veonlarla çalışmak istiyoruz" dedi. Haziran ayına kadar AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürütecek olan Bulgaristan, AB Komisyonu ve AB Konseyi ile Türk hükümeti arasında üst düzey görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulunuyor.
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