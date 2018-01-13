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için devrede

Türkiye için devrede
AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan'dan 'ye destek. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Türkiye'nin için önemli bir partner olduğunu ve AB-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesi için çalıştıklarını söyledi. Bakan Zaharieva, "Türkiye'nin Avrupa için önemli bir partner olduğuna inanıyoruz ve onlarla çalışmak istiyoruz" dedi. Haziran ayına kadar AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürütecek olan Bulgaristan, AB Komisyonu ve AB Konseyi ile Türk hükümeti arasında üst düzey görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulunuyor.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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