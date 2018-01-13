Kurnaz Silvio!

Ünlü aktris Catherine Deneuve, “Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı” dedi. İlk destek İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’den geldi. “Ama benim bu konuda fazla tecrübem yok, çünkü bana kur yapanlar hep kadınlar olmuştur” diye de ekledi...
İtalya'nın eski başbakanıydı... Siyasetten çok aşklarıyla gündemde kaldı. Yaptırdığı estetiklerle hafızalara kazındı. 81 yaşındaki Silvio Berlusconi yıllar sonra yeniden sahneye çıktı! Ve tabii ki gündeminde aşk vardı. Berlusconi, "Erkekler kadınlara asılmaktaözgür olmalı" diyen Fransız ünlü aktris Catherine Deneuve'e övgüler yağdırdı. "Deneuve kutsal laflar etti. Bir erkeğin kendisini baştan çıkarmaya çalışması kadınları doğal olarak mutlu eder. Zarafet sınırları içinde kaldığı sürece kur yapmak suç değildir" ifadesini kullandı. Devamında ise kendisiyle ilgili şu mektubu paylaştı:
Berlusconi'nin eski sevgilisi Ruby
"TECRÜBEM YOK..."
"Ama benim bu konuda fazla tecrübem yok, çünkü bana kur yapanlar hep kadınlar olmuştur." 81 yaşındaki Berlusconi, küçük yaşta bir kızla para karşılığı seks yapmakla suçlandığı davada suçlu bulunmuştu. Berlusconi mağduru olan isimler arasında Ruby adlı Fas asıllı Kerima da vardı.
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