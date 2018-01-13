ABD'yi karıştıran iddia! Trump porno yıldızına 130 bin dolar para ödemiş!

ABD Başkanı Trump ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Trump 2006 yılında 'Fırtınalı Daniels lakaplı porno yıldızı Michael Cohen Stephanie Clifford ile bir ilişki yaşadı. 2016 yılında ise Trump genç kadına basına konuşmaması için 130 bin dolar ödedi. Bu ödemenin belgelerinin olduğu da öne sürülüyor.
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ey trump ne midesiz herif sin o kadar paran var kala kala bir porno yildizina mi kaldin
Insanoglu Akli ile yaptigini Hayvanlar gibi Nefsi ile yikar.
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