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ABD'yi karıştıran iddia! Trump porno yıldızına 130 bin dolar para ödemiş!



ABD Başkanı Trump ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Trump 2006 yılında 'Fırtınalı Daniels lakaplı porno yıldızı Michael Cohen Stephanie Clifford ile bir ilişki yaşadı. 2016 yılında ise Trump genç kadına basına konuşmaması için 130 bin dolar ödedi. Bu ödemenin belgelerinin olduğu da öne sürülüyor.
  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 12:45
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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memo memo

ey trump ne midesiz herif sin o kadar paran var kala kala bir porno yildizina mi kaldin

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 13.01.2018 16:10
izlenimler izlenimler

Insanoglu Akli ile yaptigini Hayvanlar gibi Nefsi ile yikar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 13.01.2018 13:36
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