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Trump'a darbesi!

İngiliz basını, ABD Başkanı 'ın gelecek ay yapmayı planladığı seferini iptal ettiğini duyurdu. İngilizler iptali Trump'ın İngiltere'de hoş karşılanmayacağından korkması olarak yorumladı.

Trumpa İngiltere darbesi!

ABD Başkanı 'ın 'de yapacağı ziyaret ülkede uzun süredir tartışma konusu olmuştu.

Birleşik Krallık Avam Kamarası Sözcüsü John Bercow kısa süre önce, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın konuşma yapmak istemesi durumunda hem Lordlar Kamarası'nda hem de Avam Kamarası'nda hoş karşılanmayacağını söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Trump'ın ülkede hoş karşılanmayacağını düşünerek ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

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  • 12 Ocak 2018, Cuma 07:45
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