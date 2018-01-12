ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'de yapacağı ziyaret ülkede uzun süredir tartışma konusu olmuştu.
Birleşik Krallık Avam Kamarası Sözcüsü John Bercow kısa süre önce, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın konuşma yapmak istemesi durumunda hem Lordlar Kamarası'nda hem de Avam Kamarası'nda hoş karşılanmayacağını söyledi.
İngiliz Daily Mail gazetesi ise Trump'ın ülkede hoş karşılanmayacağını düşünerek ziyareti iptal ettiğini duyurdu.
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