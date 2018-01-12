Sabah gezinti akşam eylem

Arap Baharı'nın başlangıç yeri olan Tunus, beş gündür bir kez daha sokak olaylarının merkezi haline geldi. Tunus Savunma Bakanlığı'nın ülkedeki protestolar nedeniyle kritik devlet binalarını korumak üzere 2 binden fazla asker görevlendirdiğibildirildi. Öte yandan, güvenlik kaynakları dün Cezayir sınırı yakınlarındaki Kasrin vilayetinde, göstericilerin bir güvenlik merkezini ateşe verdiklerini aktardı. Jandarma kuvveti Ulusal Muhafızlık Birlikleri'nin gösterilere müdahale ettiği belirtildi. Gösterilerin gündüz saatlerinde zayıfladığı ancak hava karardıktan sonra şiddet eylemlerine dönüştüğü öğrenildi.
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