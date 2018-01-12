 ;
Yol Durumu
  1. 'Kan'panya
  2. Ana para

Sabah gezinti akşam eylem

Sabah gezinti akşam eylem
Arap Baharı'nın başlangıç yeri olan Tunus, beş gündür bir kez daha sokak olaylarının merkezi haline geldi. Tunus 'nın ülkedeki protestolar nedeniyle kritik devlet binalarını korumak üzere 2 binden fazla asker görevlendirdiği bildirildi. Öte yandan, güvenlik kaynakları dün Cezayir sınırı yakınlarındaki Kasrin vilayetinde, göstericilerin bir güvenlik merkezini ateşe verdiklerini aktardı. Jandarma kuvveti Ulusal Muhafızlık Birlikleri'nin gösterilere müdahale ettiği belirtildi. Gösterilerin gündüz saatlerinde zayıfladığı ancak hava karardıktan sonra şiddet eylemlerine dönüştüğü öğrenildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar