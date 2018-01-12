'Kan'panya

YPG’li 3 kadın terörist, Suriye’den kaçtı. Türkiye’ye sığındı. Terör örgütünün kanlı yüzünü anlattı: “Bölgede ABD ve İngiliz askerlerinin kampları vardı. Onlar da YPG kıyafeti giyiniyordu. Türkiye ile ilgili ikinci bir hendek operasyonu planlanıyor”
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'nin kanlı planları tek tek ortaya çıktı. YPG'den kaçarak Türkiye'ye sığınan tutuklu 3 kadın, örgütün kontrolündeki bölgelerde Batılı ülkelerin askeri kampları bulunduğunu açıkladı. K.Y. adlı kadın ifadesinde "Cezire kantonunda ABD ve Britanya askerlerinin kampları bulunuyordu. Onlar da bizimle birlikte YPG kıyafeti giyiyordu. Çoğu taburda 2-3 yabancı asker vardı" dedi.
ŞEHİR YAPILANMASI YPS...
Y.M. ise MLKP, TİKKO, MLSP gibi terör örgütlerinin YPG'ye bağlı hareket ettiklerini açıkladı. Amerika'nın ise örgüte açıktan hem mühimmat hem de askeri destek verdiğini vurguladı. İfadesinde örgütün Türkiye ile ilgili ikinci bir "hendek operasyonu" planladığını iddia eden K.Y, şunları anlattı: "Cezire'deki toplantılarda örgütün şehir yapılanmasıYPS'nin, İstanbul,Ankara ve İzmir gibibüyük şehirlerde gizliyapılanmalara gittiklerini, silah ve mühimmat depoladıklarını, Türkiye'nin hiç beklemediği bir zamanda yeni bir hendek savaşı başlatmayı planladıklarını duydum. Bunun için yeni hazırlıklara başladılar..."
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