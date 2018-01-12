Atina Meydan Savaşı

Yunanistan'ınbaşkenti Atina'da,hükümetin pazartesigünü oylamayasunacağı kanuntasarısı nedeniyle24 saatlik grev ilanedildi. 24 saatlikgreve doktorlar,devlet memurlarıdahil tüm kamu çalışanları eşlik etti. Grevnedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri deyapılmadı. Maliye Bakanlığı önünde toplananişçiler, bakanlığın girişine "Açık ArtırmaBakanlığı" yazılı pankart astı. Parlamentobinasına girmeye çalışan işçilere ise polismüdahale etti. Bu sırada yaşanan görüntülersavaş sahnelerini andırdı.
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