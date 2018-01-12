 ;
Yol Durumu
  1. Bakan Albayrak: "Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"
  2. "Hmeymim'e saldıran militanlar etkisiz hale getirildi"

Atina Meydan Savaşı

Atina Meydan Savaşı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, hükümetin pazartesi günü oylamaya sunacağı kanun tasarısı nedeniyle 24 saatlik grev ilan edildi. 24 saatlik greve doktorlar, devlet memurları dahil tüm kamu çalışanları eşlik etti. Grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri de yapılmadı. önünde toplanan işçiler, bakanlığın girişine "Açık Artırma Bakanlığı" yazılı pankart astı. Parlamento binasına girmeye çalışan işçilere ise polis müdahale etti. Bu sırada yaşanan görüntüler savaş sahnelerini andırdı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar