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H&M firması ırkçılık iddiasıyla gündeme geldi. Ortalık ayağa kalktı. Irkçılığın hedefindeki çocuğun annesi ise “Neden bu kadar büyüttünüz. Bu konuyu kapatın” dedi. O da çocuğunu ve ten rengini satmakla itham edildi

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İSVEÇ merkezli giyim firması H&M, ırkçılıkta sınır tanımadı. Siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazan kıyafeti satışa çıkardı. Başta NBA oyuncusu LeBron James olmak üzere tüm dünyadan firmaya tepki, küçük çocuğa ise destek yağdı. Dünyaca ünlü marka hemen özür açıklamaları yayınladı. Yine de tepkiler son bulmadı. Son olarak firmanın 2013 kataloglarında yer alan Beyonce de küçük çocuğu destekledi. Özellikle mankenler, siyahi sporcular ve şarkıcılar art arda açıklamalar yaparken küçük çocuğun annesi Terry Mango da bu polemiğe dahil oldu. Mango, tepki yağdıran insanlara, "Çocuğumu rahat bırakın. Kimse kusura bakmasın. Timsah gözyaşları döküyorsunuz. O çekimlerin hepsinde ben de vardım. Yanlış hiçbir şey yapılmadı. Neden bu kadar büyütüldüğünü anlamıyorum. Bu konuyu burada kesin" açıklaması yaptı. Bu yorum üzerine Terry Mango, "Ten rengini kaç paraya sattın?" yorumlarıyla sosyal medyada eleştirilerden nasibini aldı.


Anne Terry Mango
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