H&M firması ırkçılık iddiasıyla gündeme geldi. Ortalık ayağa kalktı. Irkçılığın hedefindeki çocuğun annesi ise “Neden bu kadar büyüttünüz. Bu konuyu kapatın” dedi. O da çocuğunu ve ten rengini satmakla itham edildi
İSVEÇ merkezli giyim firması H&M, ırkçılıkta sınır tanımadı. Siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazan kıyafeti satışa çıkardı. Başta NBA oyuncusu LeBron James olmak üzere tüm dünyadan firmaya tepki, küçük çocuğa ise destek yağdı. Dünyaca ünlü marka hemen özür açıklamaları yayınladı. Yine de tepkiler son bulmadı. Son olarak firmanın 2013 kataloglarında yer alan Beyonce de küçük çocuğu destekledi. Özellikle mankenler, siyahi sporcular ve şarkıcılar art arda açıklamalar yaparken küçük çocuğun annesi Terry Mango da bu polemiğe dahil oldu. Mango, tepki yağdıran insanlara, "Çocuğumurahat bırakın. Kimsekusura bakmasın.Timsah gözyaşlarıdöküyorsunuz. Oçekimlerin hepsindeben de vardım. Yanlışhiçbir şey yapılmadı. Nedenbu kadar büyütüldüğünüanlamıyorum. Bu konuyuburada kesin" açıklaması yaptı. Bu yorum üzerine Terry Mango, "Ten rengini kaçparaya sattın?" yorumlarıyla sosyal medyada eleştirilerden nasibini aldı.
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