"BOK ÇUKURU YERİNE NORVEÇ'TEN ALALIM"
Sığınmacılığı kaldırmak isteyip, Yeşil Kart uygulamasını sonlandırmaya çalışan ABD Başkanı, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği bir toplantısında ülkede Orta ve Latin Amerika'dan gelen sığınmacıları eleştirdi.
Trump sinirli bir ifade ile "Bu bok çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?" dedi. Ardından da "Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." diye ekledi.
ABD BASINI ŞOKTA
Trump'ın tweetlerini ve her bir gafını saniye saniye takip eden ABD basını, Washington Post tarafından ortaya çıkartılan bu durum karşısında adeta dehşete kapıldı. Zira ilk kez gazeteler, Trump'ın neden olduğu bu durum nedeniyle "bok çukuru" başlığını manşetten verme gereği duyarken, bir küfür olan bu ifadenin 7'den 70'e herkesin okuduğu gazetelerde açıkça verilmesini eleştirdi.
SANSÜRE TEPKİ
ABD Başkanı Trump'ın küfüre varan bu ifadeleri ABD basınında infiale neden olurken, ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın Trump'ın küfürvari sözlerini vermek yerine "Haiti ve Afrika ülkeleri" cümlesini kullanması büyük tepkilere neden oldu.
TRUMP'IN GÖÇMEN KARŞITI POLİTİKASI
Göçmen karşıtlığını adeta seçim vaadi olarak kullanan Trump, göreve geldiği ilk günlerden beri sığınmacıların karşı çalışıyor.
Trump yönetimi, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi için 18 ay süre verirken, ülkelerinde yaşanan doğal afetlerin ardından ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de geçici koruma programını uzatmama kararı almıştı.
ABD'de bulunan 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatan yönetim, gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre tanımıştı. ABD Başkanı Trump'ın bunlar haricinde de mültecilik ve Yeşil Kart konularında da projeleri olduğu biliniyor.
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Trump sen yeni tuvalet bekçiliğine başladığın dünyanın en büyük foseptik çukuru abd,ye bak.Üstelik tüm foseptik pisliğinizi dünyanın her yerine yayarak kendinize benzetiyorsunuz.
deli olmasan o kadar deli olmadığını ispata çalışmazsın zaten ,bence zır delisin çünkü dünyayı savaşın eşiğine getirdin ,trump denen adama hemen deli gömleği giydirip kapatın ,başka çaresi yok,
ULAN KÖPEKLER ORALARI SİZLER SÖMÜRÜP O HALE GETİRDİNİZ.UTANMADAN BİRDE KONUŞUYORLAR.DÜNYANIN SONU GELİYOR GALİBA.
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