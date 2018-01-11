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Yardım çığlığı!

Kış turizminin göz bebeği Alpler’de çığ kabusu yaşandı. Otellerde mahsur kalan 13 bin tatilci helikopterlerle kurtarıldı. İçi karla dolan dağ evleri ise yıkılma tehlikesi atlattı

Yardım çığlığı!
İsviçre Alpleri'nin en meşhur kış sporları bölgelerinden Zermatt'ta önceki gün doğal afet meydana geldi. Şiddetli kar yağışı çığ oluşmasını tetikledi. Hofathorn zirvesinde kayak yapan bir sporcu, çığ altında can verdi. Bu olayın ardından bölgede mahsur kalan 13 bin tatilci panikledi. Yetkililer de çoğu otelin çığ altında kalabileceğini ifade etti. Bölgede önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Kayak pistleri kapatıldı. Teleferikler de çalıştırılmadı. Bunun üzerine tatilleri zehir olan binlerce kişi evlerine dönmek istedi. Ancak araçlarla gidişlere izin verilmedi. Bölgeye önce gıda yardımı gönderildi. Sonra da otellerde mahsur kalanlar için helikopter istendi. 13 bin turist, dün sabah saatlerinden itibaren bölgeden tahliye edildi. Saatte 100 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

FRANSA DA ETKİLENDİ
'ın yanı sıra Fransız Alpleri'nde bulunan kayak merkezi Tignes de şiddetli karşı yağışından etkilendi. Bölgeye son 48 saatte 158 santimetre kar yağdı. 'nın sınırında bulunan Sestriere merkezine ise 76 santimetre kar düştü.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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