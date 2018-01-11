Yardım çığlığı!

İsviçre Alpleri'nin en meşhur kış sporları bölgelerinden Zermatt'ta önceki gün doğal afet meydana geldi. Şiddetli kar yağışı çığ oluşmasını tetikledi. Hofathornzirvesinde kayak yapan bir sporcu,çığ altında can verdi. Bu olayınardından bölgede mahsur kalan 13 bintatilci panikledi. Yetkililer de çoğu otelin çığ altında kalabileceğini ifade etti. Bölgede önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Kayak pistleri kapatıldı. Teleferiklerde çalıştırılmadı. Bunun üzerine tatilleri zehir olan binlerce kişi evlerine dönmek istedi. Ancak araçlarla gidişlere izin verilmedi. Bölgeye önce gıda yardımı gönderildi. Sonra da otellerde mahsur kalanlar için helikopter istendi. 13 bin turist,dün sabah saatlerinden itibaren bölgedentahliye edildi. Saatte 100 kişininkurtarıldığı öğrenildi.
FRANSA DA ETKİLENDİ Zermatt'ın yanı sıra Fransız Alpleri'nde bulunan kayak merkezi Tignes de şiddetli karşı yağışından etkilendi. Bölgeye son48 saatte 158 santimetre kar yağdı.İtalya'nın Fransa sınırında bulunan Sestriere merkezine ise 76 santimetre kar düştü.
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