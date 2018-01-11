Sunucu belirledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasını bir kenara bıraktı. 2020 yılındaki başkanlık seçimlerine odaklandı! Her şey Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey hakkındaki iddia ile başladı. Başarılı sunucunun 2020 yılındaki seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı olabileceği açıklandı. Bu iddiadan sonra gözler mevcut başkan Donald Trump'a odaklandı. Trump, Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında Winfrey'nin genel seçimlere katılma ihtimali hakkında sorulan soruyu şöyle yanıtladı: "Evet Oprah'yı yenebilirim. Onunla yarışmak çok eğlenceli olur. Oprah'yı çok iyi tanıyor ve seviyorum fakat seçimlere katılacağını sanmıyorum." Bu arada Winfrey, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda Donald Trump'a atıfta bulunarak "Çok net bir şekilde görülüyor ki ABD'de Başkan olmak için tecrübeye ihtiyaç yok" ifadesini kullanmıştı. ABD'de en çok kazanan televizyon yıldızlarından biri olarak bilinen Winfrey, kendi ismini taşıyan bir talk show programı yapıyor. "Başkanlık Özgürlük Madalyası" unvanını da taşıyan Oprah Winfrey'in, Harvard Üniversitesi'nden fahri doktorası da bulunuyor.
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