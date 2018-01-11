Putin ve Abbas Moskova’da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Moskova'da bir araya gelerek ABD'nin Kudüs kararını ele alacak.



Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdulhafiz Nofal'in yaptığı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Abbas'ın, Moskova'ya yapacağı ziyaretin Şubat ayının ilk yarısında olması planlanıyor. Büyükelçi, Mahmut Abbasın Putin'le Orta Doğu sorunlarını görüşmeyi planladığını söyledi.



Nofal, "Mahmud Abbas Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında ABD Başkanı Donald Tramp'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki bölgesel meseleleri görüşmek istiyor" ifadelerini kullandı..