FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu karar (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Filistin halkına karşı açık bir savaş ilanıdır. Amaç, Filistin devletinin kurulması ihtimalini tamamen zayıflatmaktır." dedi.

Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerinin UCM'ye taşınması gerektiğini vurgulayan Ebu Yusuf, "Netanyahu hükümeti Yahudi yerleşimcilere, önümüzdeki yıllarda yerleşim birimlerindeki konut sayısını bir milyona çıkarma sözü vermişti. Bunun da tek amacı Filistin devletinin kurulmasını önlemektir." diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, bugün Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ek konut inşa etme kararını onayladı.

İSRAİL, YAHUDİ YERLEŞİM İNŞASINA HIZ VERDİ

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

İsrail hükümeti, 24 Aralık 2017'de Doğu Kudüs'ün etrafında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e bağlanmasını öngören "Büyük Kudüs" planının bir parçası kapsamında bu birimlere ek olarak 300 bin yeni konut inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.

Netanyahu hükümeti, 20 Aralık 2017'de de Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde 10 bin Yahudi'nin iskan edileceği 3 yeni yerleşim birimi kuracağını açıklamıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.