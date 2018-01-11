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bombardıman uçaklarını o bölgeye sevk etti

Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, tehdidine karşı 200 havacı asker ve üç B-2 hayalet tipi bombardıman uçağını Büyük Okyanus’taki Guam adasına gönderdiği bildirildi.

ABD bombardıman uçaklarını o bölgeye sevk etti

Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 havacı ve üç B2 hayalet uçağı, Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'nın bombardıman güvencesi ve caydırıcılık görevi kapsamında Guam Andersen Hava Üssü'ne sevk edildi."ifadeleri kullanıldı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ
AA'nın haberine göre, uçakların adada ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmedi. Sevkiyatın yönetimine Güney ile geçen hafta başlattığı görüşmelerde psikolojik baskı amacıyla yapıldığı yorumları yapılıyor.

, birkaç B-1 Mızrak tipi bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Andersen Hava Üssü'ne ekim ayında da bir B-2 hayalet uçağını göndermişti
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 21:39
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