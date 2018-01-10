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'nin hazırlığı televizyonlarında

'da yayın yapan televizyonunda, 'nin ve Menbiç'e yönelik düzenleyeceği operasyonlar hakkında son hazırlıkların yapıldığı ifade edildi.

Türkiyenin Afrin hazırlığı Katar televizyonlarında

Fırat Kalkanı Harekatı ile 'nin sınır güvenliğini sağlayan , Suriye'nin kuzeyinde Amerika destekli teröristlerin terör koridoru oluşturmasına izin vermeyecek.

AFRİN VE MENBİÇ
Bu kapsamda sınıra askeri sevkiyatlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, ve Menbiç'i terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantılarının elinden alacak.

KATAR TAKİPTE
Bölgede huzur ve güvenliği sağlamayı hedefleyen Mehmetçik, bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edecek.

SON HAZIRLIKLAR
Türkiye'nin yaptığı hazırlıklar tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye'yi bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak gören Katar'da yayın yapan El Cezire televizyonunda operasyonlar hakkındaki bilgiler son dakika olarak verildi.

HAREKATIN TÜRKLER İÇİN ZAMANI GELDİ
yayınına katılan El Mutez Billah Hasan adlı muhabir, "Erdoğan, zamanlama açısından bu harekata neden olan sebeplerden bahsetmedi ancak son zamanlarda ABD'nin YPG'ye verdiği desteği keza Halkbank üzerinden ABD'de veya en azından Gülen ile bağlantılı bir ekip tarafından oynanan oyunlarla Türkiye'deki iç istikrarın hedeflediğini açıkça ifade ediyor. Bütün bu nedenleri yan yana koyduğumuzda bu harekatın Türkler için zamanının geldiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 08:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memur memur

bir gece ansızın gelebiliriz...

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cevapla 10.01.2018 09:08
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