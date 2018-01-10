 ;
Yol Durumu
  1. Çin, ABD hazine tahvili alımını durdurabilir
  2. Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar televizyonlarında

'dan 'ye rest!

Savunma Bakanlığı ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldı.

Pakistandan ABDye rest!
yerel basınının Pakistan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımı durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fiili olarak ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

TRUMP PAKİSTAN'I SUÇLAYIP TEHDİT ETMİŞTİ
Trump, İslamabad yönetimini 'terörizme güvenli liman sağlamakla' suçlayarak Pakistan'a yapılan dış yardımı kesme tehidinde bulunmuştu.
Etiketler: ,
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 18:39
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
ali ali

aynı şekilde bizde pakistan kardeşlerimizin yaptığını yapmalıyız keza amerika bize daha büyük kötülük yaptı....

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.01.2018 20:58
arash arash

TAP - Türkiye Azerbaycan Pakistan ortak istihbarat merkezi kurabilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.01.2018 19:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar