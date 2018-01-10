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Pakistan yerel basınının Pakistan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımı durduruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fiili olarak ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.
TRUMP PAKİSTAN'I SUÇLAYIP TEHDİT ETMİŞTİ
Trump, İslamabad yönetimini 'terörizme güvenli liman sağlamakla' suçlayarak Pakistan'a yapılan dış yardımı kesme tehidinde bulunmuştu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba 18:39
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aynı şekilde bizde pakistan kardeşlerimizin yaptığını yapmalıyız keza amerika bize daha büyük kötülük yaptı....
TAP - Türkiye Azerbaycan Pakistan ortak istihbarat merkezi kurabilir
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