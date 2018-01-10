İngiliz kraliyet ailesinin müstakbel gelini Meghan Markle, Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını sildi. Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Meghan Markle'ın tüm sosyal medya hesaplarının sildiği ve kendisini takip eden herkese minnetar olduğu olduğu açıklandı.
Meghan Markle sosyal medya hesaplarını sildi
Etiketler: Sosyal medya , Meghan Markle , Prens Harry , instagram
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