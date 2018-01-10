 ;
Yol Durumu
  1. Alpler’de çığ paniği
  2. Dünyayı bekleyen büyük tehlike!

hesaplarını sildi



İngiliz kraliyet ailesinin müstakbel gelini , Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını sildi. Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Meghan Markle'ın tüm hesaplarının sildiği ve kendisini takip eden herkese minnetar olduğu olduğu açıklandı.
Etiketler: , , ,
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 14:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar