Lavrov, başkent Moskova'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le yaptığı görüşmeden önce gazetecilere, 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'IN ÇABALARI SAYESİNDE ULAŞILDI"

Rusya, Türkiye ve İran'ın geçen yıl Astana süreciyle başlattığı girişimler sayesinde Cenevre görüşmelerinin de önem kazandığını savunan Lavrov, "Bu üç ülkenin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda da önemli bir aşamaya gelindi. Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran'ın çabaları sayesinde ulaşıldı." diye konuştu.

ZARİF: "TÜRK VE RUS MEVKİDAŞLARIMIZLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Zarif de Lavrov'un değerlendirmelerine katıldığına dikkati çekerek, "Türk ve Rus mevkidaşlarımızla, Ulusal Diyalog Kongresi'nin Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında yapılması öngörülen kongreye destek verilmişti.

Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.