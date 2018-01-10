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Karayipler'de şiddetli ! alarmı verildi

Honduras'ın kuzeyindeki Karayip Denizi'nde 7.6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası bölgedeki ülkelerde alarmı verildi.

Karayiplerde büyük deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Richter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğündeki in Honduras kıyılarını vurduğunu ve depremin Barra Patucca sahillerinin kuzeydoğusunda meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili şu ana kadar ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi.

Şiddetli deprem nedeniyle Pasifik Uyarı Merkezi, Honduras'ın yanı sıra ve Virgin Adaları için bir Tsunami uyarısı yayınladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin şiddetini önce 7.8 büyüklüğünde açıklarken daha sonra ise 7.6 olarak değiştirdi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 06:42
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