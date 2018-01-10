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li bakan kan kustu!

Güvenlik güçlerinin lilere müdahalesinde yeterince kan akmadığını savunan "Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım” dedi.

İsrailli bakan kan kustu!

Yerel Reshet Bet radyosuna konuşan 'in ağzından adeta kan damladı. li güvenlik güçlerinin Gazze'deki lilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunan Ariel, "Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım" dedi.

Ariel, "Güvenlik yapılanması neyin yapılması, ne kadar yapılması ve neden yapılması gerektiği konularına hâkim. Bunu tartışmaya ihtiyacımız yok. Oraya gidip planları uygulamamız lazım" dedi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 19:35
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