İsrailli bakan kan kustu!

Yerel Reshet Bet radyosuna konuşan İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in ağzından adeta kan damladı. İsrailli güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunan Ariel, "Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım" dedi.

Ariel, "Güvenlik yapılanması neyin yapılması, ne kadar yapılması ve neden yapılması gerektiği konularına hâkim. Bunu tartışmaya ihtiyacımız yok. Oraya gidip planları uygulamamız lazım" dedi.