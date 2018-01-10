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’ın uydusu patladı

Elon Musk’ın uydusu patladı
Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle uzaya fırlattığı Zuma adlı uydu, kısa bir süre sonra infilak etti. Amerikan ordusuna için yapılan ve görevi gizli tutulan uydunun istihbarat toplamak amacıyla hazırlandığı belirtildi. Uydunun fırlatılmasından birkaç gün önce Musk, "fırlatıldıktan sonra infilak edebilir" açıklaması yapmıştı. Açıklamadan sonra bazı bahis şirketleri de uyduyla ilgili bahis açmıştı. Bahis oynalanların yüzde 85'inin, "İnfilak eder" seçeneğini tercih ettiği ortaya çıktı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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