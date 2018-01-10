Alpler’de çığ paniği

İsviçre'nin Alpleri'nde ki Valais Kantonu'nda, 2 bin 844 metre yükseklikteki Hofathorn zirvesinde dün sabah saatlerinde kayak yapan 39 yaşındaki İsviçre vatandaşı çığ altında kaldı. Kısa süre içinde arkadaşları tarafından çığ altından çıkarılan sporcunun olay yerinde öldüğü bildirildi. Zernatt bölgesinde de 13 bin kişinin mahsur kaldığı çığ faciası yaşandı. Yetkililer bazı otellerin tamamen çığ altında kaldığını belirtirken, arama kurtarma çalışmalarının başladığı açıklandı. Zermat'ta Mattehorn Dağı eteklerindeki kayak merkezlerinde de 'kırmızı alarm' durumuna geçildiği belirtildi.
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