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İsrail uçakları Suriye'yi vurdu!

Suriye ordusundan yapılan açıklamada İsrail'in savaş uçakları ve karadan karaya füzelerle Şam yakınlarında bir bölgeyi vurduğu duyuruldu.

İsrail uçakları Suriyeyi vurdu!

Suriye ordusu, İsrail'in, savaş uçakları ve füzelerle Suriye topraklarına saldırdığını açıkladı.

Suriye ordusu devlet medyasında yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına jetlerle saldırdığını ve karadan karaya füzeler fırlatarak hasara yol açtığını iddia etti.

Açıklamada, Suriye ordusu hava savunma sistemlerinin bir İsrail savaş uçağını vurduğu ve İsrail topraklarından atılan bazı roketleri imha edildiği belirtildi.

İSRAİL BASININDAN İDDİA
Öte yandan İsrail basını ise vurulan bölgenin bir silah deposu olduğunu öne sürdü.
  • 09 Ocak 2018, Salı 11:09
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