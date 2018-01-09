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'den 'a sert sözler

Dışişleri Bakanı Johnson, ülkeye ziyareti hem halk tarafından hem de iki parlamento tarafından hoş karşılanmayacak olan ABD Başkanı 'a yapılan davetin geri çekilemeyeceğini söyledi. Trump'ın İngiltere ziyaretiyle ilgili konuşan Avam Kamarası Sözcüsü Bercow ise, 'Hem Lordlar Kamarası'nda hem de Avam Kamarası'nda hoş karşılanmayacak.' ifadelerini kullandı.

Kesinlikle hoş karşılanmayacaksın Trump

Dışişleri Bakanı Boris Johnson, muhalif bir meclis üyesinin "Daveti geri çekersek ne olur?" sorusuna, "Yapılan daveti geri çekmemiz uygun olmaz. ABD güvenlik ve ekonomik konulardaki en yakın ortağımız ve öyle kalmaya da devam edecek." dedi.

"HOŞ KARŞILANMAYACAK"
Birleşik Krallık Avam Kamarası Sözcüsü John Bercow ise, Reuters'a yaptığı açıklamada, 'ın konuşma yapmak istemesi durumunda hem Lordlar Kamarası'nda hem de Avam Kamarası'nda hoş karşılanmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı görüşmede, "Eğer ülke genelinde protestolarla karşılaşacaksam, gelmek istemiyorum." demişti.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 19:13
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevfik tevfik

trump dengesiz egolu biri ,kimse çekmez onu

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cevapla 09.01.2018 20:39
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