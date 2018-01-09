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  1. İsyanın sebebi onlar

'a bir darbe de 'dan

'da savcılığı, teknoloji devi 'ın eski model telefonları bilerek yavaşlattığına ilişkin yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Applea bir darbe de Fransadan

savcılığından yapılan açıklamada, marka telefonların eski modellerinin "kasıtlı olarak yavaşlatılması" olarak kamuoyunun gündemine gelen iddialar sonrası bir tüketici derneğinin şikayette bulunduğu belirtildi.

APPLE "HİLEKARLIKLA" SUÇLANIYOR
Açıklamada, 27 Aralık 2017'de yapılan başvurunun incelenerek, Amerikan teknoloji devi hakkında "hilekarlık" da dahil bir dizi iddia hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

"ESKİ İPHONE'LARI KASITLI YAVAŞLATTILAR"
Apple, eski model telefonlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığı iddialarının ortaya atılması sonrası önce bunu itiraf etmiş, daha sonra da bir özür yazısı yayımlayarak batarya değişim ücretlerinde büyük indirime gidileceğini açıklamıştı.

Apple hakkında aynı nedenle başka ülkelerde de şikayette bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştı.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 07:21
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