Oligark savaşı

Stratfor’un yeni raporu ABD’nin Rusya’ya karşı yeni hamlesini açıkladı: Putin’in yakınındaki tüm oligarklar ve ailelerinin finansal hareketleri incelenecek. ABD ambargolarına karşı hareket çıkması durumunda yaptırım uygulanacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra devreye giren derin ABD ve Pentagon sürekli olarak Trump'ı baskı altında tutarak onu kontrol etmeye çalıştı. Bunun için yapılan en önemli hamle ise eski FBI Başkanı Robert Mueller'e verilen görev oldu. Mueller, başkanlık seçimlerine Rusya'nın bir müdahalesi olup olmadığını araştırırken, soruşturmanın boyutları da çok farklı noktalara geldi. Gölge CIA olarak adlandırılan Stratfor'un yeni raporu ise Rusya'nın da kıskaca alınacağı yönünde oldu.
Anastasia Kudriashkina: Anastasia Rusya'nın en zengin kızları arasında bulunuyor.
DİDİK DİDİK ARAŞTIRILACAK!
Rapora göre ABD, Şubat ayından itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan oligarkları çok yakından mercek altına almaya başlayacak. Hatta milyarder oligarkların eşleri, çocukları ve akrabaları ilk hedef olacak. Bu konuda Kanada, Estonya ve Litvanya gibi ülkelerin yardımına da başvuracak olan ABD'li yetkililer, Hazine Bakanlığı'nın yasalarına uygun olmayan ticari ve para hareketi arayacak. Stratfor raporuna göre böyle bir işlemin bulunması halinde Rusya'ya yaptırım uygulamak gündeme getirilecek.
IVANKA SORGUSU
Özel savcı Robert Mueller'in, ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma Ivanka Trump'a uzandı. Ivanka'nın eşi Jared Kushner'ın işletmelerini ve finansal işlemlerinin de dahil olduğu soruşturmada, Donald Trump Jr da geçen yıl Rus ajanı olduğu iddia edilen avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğü için şüpheliler arasına girmişti. Bu buluşmaya katılan Ivanka'nın da sorgulanacağı öğrenildi.
Cristina Ozimkova: Özbek asıllı olan Cristina, sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor.
Diana Chervichenko: Babası Igor'un kurduğu iş sayesinde Diana'nın 500 milyon dolarlık serveti bulunuyor.
Maria Chigrinskaya: Oligark Alexander Chigirinsky, kızının düğünü için onlarca milyon dolar harcamıştı.
Yulia Stajiva: Oligark kızı olan Yulia'nın 1 milyar dolar serveti olduğu biliniyor.
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heeee... mafya bozuntusu abd....afganistanda ektiğin uyuşturucu kirli devletine yetmedi ya...
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