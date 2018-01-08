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Öldüren gülücük

Oto yıkamacısı genç, mesleği ile dalga geçen sevgilisini, 88 yerinden bıçaklayarak katletti

Öldüren gülücük
Rus kayakçı ve snowboard sporcusu Irina Kozlova (34), sevgilisi Evgeny Markov, tarafından katledildi. İddiaya göre oto yıkamacıda çalışan Evgeny Markov, sevgilisine işadamı olduğunu söyledi. Rus kayakçı, gerçek işini öğrendiği sevgilisi ile dalga geçti. Kendisine güldüğü için canice bir plan yapan Markov, sevgilisine romantik bir sürpriz yaptığını söyleyerek en sevdikleri yer olan Sibirya'daki Ust-Mana köyüne gidip beklemesini istedi. Yapılacak sürprizin heyecanını yaşayan kadın, arka arkaya gelen bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti. Cani sevgili, bir restoranda akşam yemeği yerken gözaltına alındı ve hapse gönderildi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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