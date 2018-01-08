ABD'nin New York kentinde bulunan 58 katlı Trump Tower'dan dumanlar yükseldiği bildirildi. Binanın çatısına çıkan itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. New York polisi, yangının binanın üst katlarından birinde çıktığını belirtirken, yangının elektrik arızası nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini açıkladı.
New York itfaiyesinin tahliye talimatı vermediği ve yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ara ara kuleleri ziyaret ettiği biliniyor.
New York'taki Trump Towers'da yangın
ABD'nin New York kentinde bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'a ait Trump Towers'ta yangın çıktığı ifade edildi.
ABD'nin New York kentinde bulunan 58 katlı Trump Tower'dan dumanlar yükseldiği bildirildi. Binanın çatısına çıkan itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. New York polisi, yangının binanın üst katlarından birinde çıktığını belirtirken, yangının elektrik arızası nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini açıkladı.
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