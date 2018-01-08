New York'taki Trump Towers'da yangın

ABD'nin New York kentinde bulunan 58 katlı Trump Tower'dan dumanlar yükseldiği bildirildi. Binanın çatısına çıkan itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. New York polisi, yangının binanın üst katlarından birinde çıktığını belirtirken, yangının elektrik arızası nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini açıkladı.



New York itfaiyesinin tahliye talimatı vermediği ve yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ara ara kuleleri ziyaret ettiği biliniyor.



