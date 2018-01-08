 ;
Yol Durumu
  1. Öldüren gülücük
  2. Oligark savaşı

Komşu ’YA başkaldırdı

Komşu NATO’YA başkaldırdı
NATO, 'ın kuzeyinde Dedeağaç Limanı'na helikopter üssü yaptı. Ancak Yunan askerleri, bu merkezi korumayacaklarını açıkladı. Amerika'yı ve 'yu katil olarak yorumlayan bir asker, "NATO ve Amerika'ya hizmet etmeyeceğiz. Askeri komutaya verdiğim raporda şahsen desteklediğim görüş budur. Meslektaşlarım da aynısını yaptı. Halkımıza karşı savaş planlayan NATO sunun ülkemize getirilmesi provokatif ve kabul edilemezdir. Amerikalılar'ın 1946-1949 arasında Yunanistan halkına ve Yunanistan Demokratik Ordusu'na müdahalesini unutmuyoruz. Halkın katillerinin çıkarlarına hizmet edilmesi için bir askere emir vermek oldukça utanç vericidir. Bu durum Yunanistan halkının çıkarlarına terstir" diye konuştu.
Etiketler: , ,
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar