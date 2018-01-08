Komşu NATO’YA başkaldırdı

NATO, Yunanistan'ın kuzeyinde Dedeağaç Limanı'na helikopter üssü yaptı. Ancak Yunan askerleri, bu merkezi korumayacaklarını açıkladı. Amerika'yı ve NATO'yu katil olarak yorumlayan bir asker, "NATO ve Amerika'yahizmet etmeyeceğiz. Askerikomutaya verdiğim rapordaşahsen desteklediğimgörüş budur. Meslektaşlarım da aynısını yaptı. Halkımıza karşı savaş planlayan NATO ordusunun ülkemize getirilmesi provokatif ve kabul edilemezdir. Amerikalılar'ın 1946-1949arasında Yunanistan halkınave Yunanistan DemokratikOrdusu'na müdahalesiniunutmuyoruz. Halkın katillerinin çıkarlarına hizmet edilmesi için bir askere emir vermek oldukça utanç vericidir. Bu durum Yunanistan halkının çıkarlarına terstir" diye konuştu.
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