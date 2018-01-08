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’te terör!

İsveç’te terör!
İsveç'te terör alarmı verildi. Başkent Stockholm'deki metroda dün sabah patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi can verirken, 1 kişi de yaralandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğu bildirildi. Ekipler, "Patlama, yaralı adam yerden bir cisim aldığında gerçekleşti" dedi. Patlamanın terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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