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Efsane astronot öldü

Efsane astronot öldü
ABD Ulusal Havacılık ve Dairesi ()'nin efsane astronotu John Young, Ay'a ayak basan 9. kişi ve ilk uzay mekiği pilotu olarak tarihe geçti. 2004'te emekli olan efsane astranot, 87 yaşında zatüre nedeniyle hayatını kaybetti.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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