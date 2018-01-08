'2018'de öleceklerin listesi!'





Önceki senelerde yaptığı tahminlerde başarılı sonuçlar elde ederek tüm dünyada adından söz ettiren gizemli bir site olan The DeathList, bu yıl da öleceğini tahmin ettiği isimleri açıkladı.

Öncelikle sitenin başarılı tahminlerine bir bakalım. 2016 yılında David Bowie, Muhammed Ali, George Michael ve Carrie Fisher gibi spor, sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin öleceğini tahmin eden site, bu yıl da bazı tahminlerde bulunmuş.

İşte yayınlanan liste: