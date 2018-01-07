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Avukatı konuştu! Ahmedinejad tutuklandı mı?

eski Cumhurbaşkanı 'ın avukatı müvekkilinin tutuklandığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Avukatı konuştu! Ahmedinejad tutuklandı mı?
Ahmedinejad'ın avukatı Adil Haydari, 'ın yarı resmi İLNA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Ahmedinejad'ın tutuklandığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti.
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  • 07 Ocak 2018, Pazar 18:29
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