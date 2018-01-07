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Amerikan Aramco!

Amerikan Aramco!
Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco, bu yıl içinde yapılması planlanan halka arzdan önce anonim şirkete dönüştürüldü. Bu halka arz önündeki tüm engelleri de kaldırdı. Piyasa değeri 2 trilyon dolar olur mu? Tahminlere göre 2 trilyon 150 milyar dolar olacak. Bu adım, piyasanın ertelenmesi ya da tamamen rafa kalkması beklentilerinin aksine Aramco'nun halka arzında ilerlendiğini göstermesi açısından önemli. Aramco'nun halka arz edilmesi takdirinde 100 milyar dolar toplanabileceği ve tarihin en büyük halka arzı olabileceği belirtiliyor. New York Borsası'nda halka arz edilecek Aramco'nun yönetim kurulunda 11 kişi yer alacak. 6 kişi Kraliyet ailesinden olacağı belirtilirken, 5 kişinin Amerikalı olacağı iddia edildi.
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