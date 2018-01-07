Amerikan Aramco!

Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco,bu yıl içinde yapılması planlanan halkaarzdan önce anonim şirkete dönüştürüldü.Bu halka arz önündeki tüm engelleride kaldırdı. Piyasa değeri 2 trilyon dolarolur mu? Tahminlere göre 2 trilyon 150milyar dolar olacak. Bu adım, piyasanınertelenmesi ya da tamamen rafa kalkmasıbeklentilerinin aksine Aramco'nun halkaarzında ilerlendiğini göstermesi açısındanönemli. Aramco'nun halka arz edilmesitakdirinde 100 milyar dolar toplanabileceğive tarihin en büyük halka arzı olabileceğibelirtiliyor. New York Borsası'ndahalka arz edilecek Aramco'nun yönetimkurulunda 11 kişi yer alacak. 6 kişi Kraliyetailesinden olacağı belirtilirken, 5kişinin Amerikalı olacağı iddia edildi.
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