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Tam bağımsız

’nın dünyaca ünlü yıldızı ’nin hangi şartla takımında kaldığı ortaya çıktı. Messi’nin sözleşmeye “Katalonya bağımsız olursa, Messi bedava serbest kalır” maddesi koydurduğu ortaya çıktı

Tam bağımsız Messi
Katalonya'nın bağımsızlık için gittiği referandumdan sonra İspanya'dan ayrılmak istemesi geçtiğimiz aylara damga vururken, bölgenin en önemli takımı olan da polemiklerden nasibini almıştı. Katalanlar'ın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın İspanyol liginden atılacağı açıklanırken, takımın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı 'nin ise bu durumdan rahatsız olduğu gündeme gelmişti.

BARCELONA LİGDEN ATILIRSA...
Katalonya ve Barcelona'nın tavrı nedeniyle birçok sponsorunu kaybetme noktasına gelen Messi'nin takımdan ayrılmak istediği söylenirken bir anda Messi, Barcelona ile sözleşmesini uzattı. Bu anlaşmanın detayları ise yeni ortaya çıktı. gazetesi Katalonya'nın bağımsız olması durumunda Messi'nin bedelsiz olarak serbest kalma maddesini koydurduğunu iddia etti. İddiaya göre Messi'nin yeni sözleşmesinde "Futbolcu, Barcelona'nın İspanya, Fransa, İngiltere veya Almanya Ligi'nin parçası olması halinde oynamaya devam eder. Aksi halde bedelsiz serbest kalma hakkına sahiptir" ifadesi yer aldı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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