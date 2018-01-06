Rusya yeni yıla Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne yapılan saldırının şokuyla uyandı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kommersant, 31 Aralık'ta Suriye'deki Hmeymim hava üssüne düzenlenen saldırıda 7 uçağının (4 Su-24, 2 Su-35C, 1 An-72) imha edildiğini ve 10'dan fazla askerinin yaralandığını manşetten yayınladı.
Rusya yalanlamıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Rusya'nın 'Saldırı olmadı' diyerek yalanladığı Hmeymim Hava Üssü'ne havan topuyla yapılan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Etiketler: Rusya
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.