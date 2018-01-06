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yalanlamıştı! Görüntüler ortaya çıktı

'nın 'Saldırı olmadı' diyerek yalanladığı Hmeymim Hava Üssü'ne havan topuyla yapılan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Rusya yalanlamıştı! Görüntüler ortaya çıktı

yeni yıla Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne yapılan saldırının şokuyla uyandı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kommersant, 31 Aralık'ta Suriye'deki Hmeymim hava üssüne düzenlenen saldırıda 7 uçağının (4 Su-24, 2 Su-35C, 1 An-72) imha edildiğini ve 10'dan fazla askerinin yaralandığını manşetten yayınladı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 07:26
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