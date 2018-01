Kraliçe Elizabeth ‘ölecek’ iddiası

merkezli 'The DeathList' internet sitesinin her yıl yayınladığı o yıl içinde ölecek isimlere dair tahminleri yer alırken, bu yıl da 50 ünlü isim açıklandı. ilk sırada, Michael Douglas'ın da babası olan 102 yaşındaki Kirk Douglas yer alırken, 5'inci sırada Kraliçe Elizabeth 'in eşi, 97 yaşındaki Edinburg Dükü Prens Philip bulunuyor. Modacı Pierre Cardin (96), Zimbabve cumhurbaşkanlığı koltuğunu bırakan Mugabe (94), George Bush (94), ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour (94), Sean Connery (88), ünlü fizikçi Stephen Hawking (76) yer alıyor.