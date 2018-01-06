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Kidman’dan itiraf

Kidman’dan itiraf
Emmy ödüllerinin dağıtıldığı gece Nicole Kidman, Big Little Lies dizisindeki rol arkadaşı Alexander Skarsgard, ödül almaya giderken aniden dudaklarına bir öpücük kondurmuştu. Sadece salondakilerin değil ekran başındakilerin de dikkatini üzerine çeken bu öpücük de uzun süre konuşulmuştu. 50 yaşındaki Kidman işte çok konuşulan o öpücük hakkında samimi açıklamalarda bulundu: Skarsgard'la aramızda derin bir bağ var. Öpüşmemiz de son derece doğal...
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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