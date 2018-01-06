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Fink atıyorlar

Finlandiya televizyonu 'deki ve yurt dışındaki ’cülerle konuştu. Helsinki’deki FETÖ’- cülerin evlenmek için kız aradığını anlattı. Türkiye’dekiler ise “Tanınmamak için arabamıza Türk bayrağı astık” dedi

Fink atıyorlar
Finlandiya televizyon kanalı , Avrupa'daki sığınmacıları konu aldığı bir programı kaçak 'cülere ayırdı. Geçtiğimiz aylarda 'den binden fazla sığınmacının geldiğini belirten kanal, bunlardan subayı olan iki tanesiyle görüştü. İsimlerini ve görüntülerini vermeyen eski askerler "Türkiye'ye geri çağrıldık ve ama olanları görünce burada kalmaya ve sığınma başvurusunda bulunmaya karar verdik. Türkiye'de işkence ve hapishane yetersizliği bildiriliyor. Birçok kişinin ise tam olarak ne için suçlandığı belli değil" diye konuştu.


FETÖ'cülerin takiyye taktiklerinin arasında arabaların arkasın Türk bayrağı askmak da var

AYNI YALANLARI SÖYLÜYORLAR
​ Bir başka subay ise "O gece yaşanan gerçek bir darbe değildi. Hava kuvvetleri tarafından yalnızca 30 uçak kullanıldı, ancak pilotların yüzde 70'i görevden alındı. 150 bin kişi işini kaybetti. 50 binin üzerinde tutuklama oldu" dedi. Yayında Helsinki'deki FETÖ'cülerin vatandaşlık işlemlerini kolaylaştırmak için Finlandiya vatandaşları ile evlenmeye çalıştıklarını da belirtildi. Bu taktiğin diğer Avrupa şehirlerinde de uygulandığı anlatıldı. Türkiye'de de FETÖ'cüleri bulan Fin televizyonu, ismini vermeyen kişilerle yaptığı röportajda, FETÖ'cülerin Türkiye'de kimliklerini gizlemek için arabalarının arka camına Türk bayrağı astığını ve ön cama da görünecek şekilde sigara paketi koyduklarını anlattı.


Finlandiya televizyonu, FET Ö'cülerin Türkiye'de hiç içmedikleri sigaraları araçlarının ön camına yerleştirerek kendi kimliklerini saklamaya çalıştığını görüntüledi. Bir FET Ö'cünün aracına binen Fin ekip, 50 binden fazla kişinin tutuklandığını ve hepsinin işkence gördüğü yalanını da örgüt üyeleri ağzından anlattı

FETÖ FİNLANDİYA'DA GELİN ARIYOR
BİRÇOK Avrupa ülkesinde, Türkiye'yi karalayarak yaşama hakkı elde eden FET Ö'cüler vatandaşlık alabilmek için sahte evlilikler tezgahlamaya çalışıyor.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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musa musa

ablalarada bu ulkelerden koca bakiyorlarmi....

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evet0
hayır0
cevapla 06.01.2018 11:23
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