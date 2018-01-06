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Eksi 35 derece ’yi korkuttu

Eksi 35 derece ABD’yi korkuttu
Dondurucu soğukların etkisi altındaki 'nin kuzeydoğusunu dünden itibaren 'kasırga bombası' anlamına gelen 'bombogenesis' vurması paniği arttırdı. Bölgenin Mars gezegeninden daha soğuk hale geldiği belirtildi. Halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyarılar yapıldı. Dünden itibaren dondurucu soğuk daha da şiddetlendi. New Hampshire'da termometre eksi 35 dereceyi gördüğü açıklandı. Pek çok eyalette yollar kapandı, 3 bini aşkın uçuş iptal edildi, 16 eyalette okullarda eğitime ara verildi.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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